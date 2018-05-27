На музыкальном фестивале в Великобритании погибли две человека

В британском городе Портсмут на второй день фестиваля танцевальной музыки Mutiny Festival скончались два поситителя, после чего организаторы мероприятия приняли решение его закрыть. Сейчас еще 15 человек с отправлением находятся в медицинском учреждении.
Об этом сообщает ВВС.
Как отмечается, на фестивале погибли 18-летняя девушка и 20-летний парень. По предварительным сведениям, после первого дня этого действа в больницу попали еще два человека. Также 15 участников фестиваля пожаловались на плохое самочувствие и нуждаются в лечении, поэтому все огни перебывают в больнице.
В полиции не считают смерть и плохое самочувствие участников фестиваля подозрительными.
По словам представителя больницы королевы Александры, многие из них имеют "болезненное состояние, связанное с наркотиками".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Демократической Республике Конго на сегодняшний день из-за новой вспышки вируса Эбол умерли уже 26 человек.