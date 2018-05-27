На музыкальном фестивале в Великобритании погибли две человека

Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, на фестивале погибли 18-летняя девушка и 20-летний парень. По предварительным сведениям, после первого дня этого действа в больницу попали еще два человека. Также 15 участников фестиваля пожаловались на плохое самочувствие и нуждаются в лечении, поэтому все огни перебывают в больнице.

В полиции не считают смерть и плохое самочувствие участников фестиваля подозрительными.

По словам представителя больницы королевы Александры, многие из них имеют "болезненное состояние, связанное с наркотиками".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Демократической Республике Конго на сегодняшний день из-за новой вспышки вируса Эбол умерли уже 26 человек.