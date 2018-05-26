Украинские военные в очередной раз сбили вражеский беспилотник - ФОТО

Военные операции Объединенных сил сбили беспилотный летательный аппарат российских наемников на востоке Украины. Об этом передает пресс-центр ООС.
Сообщается, что украинские военные использовали зенитную установку на Волновахском направлении для поражения вражеского беспилотного летательного аппарата.
Противник несколько раз запускал БПЛА вдоль линии разграничения для проведения разведывательных операций, но украинские силы противовоздушной обороны среагировали эффективно, уничтожив беспилотник.
Как сообщалось в "УРА-Информ", за прошедшие сутки на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 33 раза нарушили режим тишины. В результате обстрелов было ранено два украинских бойца, их госпитализировали. В рядах боевиков, по данным ООС, погибло два наемника, еще четыре получили тяжелые ранения.
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