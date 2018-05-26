15:23 26.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Украинские военные сообщили о гибели вражеского снайпера

Военные ВСУ уничтожили снайпера боевиков, который на протяжении недели терроризировал украинских военных под Широкино. Об этом передает пресс-центр ООС.

Украинские военные сообщили о гибели вражеского снайпера

Сообщается, что разведывательная группа заранее знала о готовящемся снайперском рейде на территории Широкино. В ходе контрснайперской операции украинские военные уничтожили цель, труп наемника на данный момент не идентифицирован. Известно, что мужчина проходил снайперскую подготовку в России. 

"Наиболее активные боевые действия продолжались на мариупольском направлении, где орудовал снайпер", - отмечается в официальной сводке ООС.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее военные операции Объединенных сил сбили беспилотный летательный аппарат российских наемников на востоке Украины. Противник несколько раз запускал БПЛА вдоль линии разграничения для проведения разведывательных операций, но украинские силы противовоздушной обороны среагировали эффективно, уничтожив беспилотник. 


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