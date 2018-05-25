08:56 25.05.2018 | Происшествия | Новости
100194983:nastya

В Канаде бушует масштабный пожар, людей массово эвакуируют

На юге Канады из-за большого лесного пожара проводится обязательная эвакуация жителей двух населенных пунктов.

В Канаде бушует масштабный пожар, людей массово эвакуируют

Об этом сообщает общественный вещатель CBC News.

Отмечается, что Красный крест, Вооруженные силы и несколько малых частных самолетов уже помогли более чем 600 лицам выбраться из городка Литл Гранд Рапидс и 45 лицам - из Поингасси.

В данное время, лесной пожар разгорелся на площади свыше 20 тыс. гектаров.

Ожидается, что сегодня из обоих городков эвакуируется еще 750 человек. Оба населенных пункта находятся в изолированном регионе в 260 км от столицы провинции Манитоба, города Виннипег, куда и направляется большинство эвакуированных.

Представители пожарной службы предполагают, что возгорание было вызвано действиями человека.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве случилось  возгорание на территории лесного массива, пожарные борются с огнем и в очередной раз просят украинцев соблюдать меры безопасности на природе.


Поделиться
Читайте также:
 
Миротворцы ООН должны появится на Донбассе вместо российских военных, - Волкер В столице неизвестные избили болельщиков "Ливерпуля" – ФОТО Боевики совершили 36 обстрелов позиций украинских военных, без потерь Порошенко призвал главу ЕБРР удвоить объемы финансирования проектов в Украине
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив