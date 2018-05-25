В Канаде бушует масштабный пожар, людей массово эвакуируют

На юге Канады из-за большого лесного пожара проводится обязательная эвакуация жителей двух населенных пунктов.
Об этом сообщает общественный вещатель CBC News.
Отмечается, что Красный крест, Вооруженные силы и несколько малых частных самолетов уже помогли более чем 600 лицам выбраться из городка Литл Гранд Рапидс и 45 лицам - из Поингасси.
В данное время, лесной пожар разгорелся на площади свыше 20 тыс. гектаров.
Ожидается, что сегодня из обоих городков эвакуируется еще 750 человек. Оба населенных пункта находятся в изолированном регионе в 260 км от столицы провинции Манитоба, города Виннипег, куда и направляется большинство эвакуированных.
Представители пожарной службы предполагают, что возгорание было вызвано действиями человека.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве случилось возгорание на территории лесного массива, пожарные борются с огнем и в очередной раз просят украинцев соблюдать меры безопасности на природе.
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