В Одесской области провели эвакуацию людей из суда из-за возможного взрыва

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Одесской области.

Полицейские уточнили, что данные о минировании предоставили сегодня в 10:31 по специальной линии "102". Человек, пожелавший оставить свою личность анонимной, позвонил с заявлением о том, что суд кем-то заминирован.

Была проведена экстренная эвакуация сотрудников и посетителей зала суда. В данное время на месте ситуации применяют соответствующие меры взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа. Поблизости от опасного здания суда дежурит транспортное средство спасательного отряда и карета скорой медицинской помощи. Сейчас, после того как наружу из помещения вывели более 60 человек, здание оцеплено.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Национальная полиция Киева проверяет поступившие данные о " минировании" помещения Соломенского районного суда.