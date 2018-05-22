В Одесской области провели эвакуацию людей из суда из-за возможного взрыва

В данный момент правоохранительные органы проверяют правдивость информации, поступившей 22 мая 2018 года о том, что здание суда в Белгород-Днестровском Одесской области заминировано.
Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Одесской области.
Полицейские уточнили, что данные о минировании предоставили сегодня в 10:31 по специальной линии "102". Человек, пожелавший оставить свою личность анонимной, позвонил с заявлением о том, что суд кем-то заминирован.
Была проведена экстренная эвакуация сотрудников и посетителей зала суда. В данное время на месте ситуации применяют соответствующие меры взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа. Поблизости от опасного здания суда дежурит транспортное средство спасательного отряда и карета скорой медицинской помощи. Сейчас, после того как наружу из помещения вывели более 60 человек, здание оцеплено.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Национальная полиция Киева проверяет поступившие данные о " минировании" помещения Соломенского районного суда.
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