10:58 15.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Латвии столетний водитель устроил аварию и не заметил этого

В одном из районов Риги пожилой мужчина на автомобиле Mazdа задним ходом въехал в Mercedes-Benz.

В Латвии столетний водитель устроил аварию и не заметил этого

При этом мужчина не заметил аварии и удалился. Как сообщает Delfi во вторник утром, 15 мая, инцидент произошел в минувшую субботу.

Полицейские задержали виновника дорожно-транспортного происшествия, который продолжал движение. Во время проверки его документов полицейские выяснили, что за рулем автомобиля Mazdа был мужчина, которому исполнилось 100 лет.

На место происшествия были вызваны "дорожники", которые и продолжили выяснять подробности аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Польше на автодорожной трассе А2 на территории между пунктами Вжешней и Слупцей случилось дорожно-транспортное происшествие с участием транспортного средства с громадной цистерной. Грузовик перевозил шоколад. В результате аварии на дорогу вылилось 24 тонн жидкого сладкого вещества.


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