В центре Луцка мужчина устроил фаер-шоу – ВИДЕО

В Луцке на Театральной площади мужчина вылил на себя воспламеняющееся вещество и поджег. Об этом информирует местное издание Волинь24.
Как отмечается, инцидент произошел около 21:00 13 мая.
По словам очевидцев, в центре города во время концерта ко Дню матери мужчина старшего возраста начал дебоширить.
Ведущая мероприятия обратила внимание полиции на хулигана. Когда к нему подошли правоохранители, мужчина вылил на себя из бутылки легковоспламеняющееся вещество и поджег зажигалкой.
Очевидцы потушили огонь собственной одеждой. Мужчину с ожогами забрала скорая.
Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", вандалы подожгли храм Преображения Господня в Киеве. Сообщается, что целью злоумышленников было именно разрушение самого храма. Установлено, что хулиганы разбили окно, залили внутрь горючую смесь и скрылись с места преступления.
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