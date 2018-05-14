В центре Луцка мужчина устроил фаер-шоу – ВИДЕО

Как отмечается, инцидент произошел около 21:00 13 мая.

По словам очевидцев, в центре города во время концерта ко Дню матери мужчина старшего возраста начал дебоширить.

Ведущая мероприятия обратила внимание полиции на хулигана. Когда к нему подошли правоохранители, мужчина вылил на себя из бутылки легковоспламеняющееся вещество и поджег зажигалкой.

Очевидцы потушили огонь собственной одеждой. Мужчину с ожогами забрала скорая.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", вандалы подожгли храм Преображения Господня в Киеве. Сообщается, что целью злоумышленников было именно разрушение самого храма. Установлено, что хулиганы разбили окно, залили внутрь горючую смесь и скрылись с места преступления.