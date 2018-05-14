В Ирландии разбился легкомоторный самолет, погибли пилот и ребенок

В результате инцидента погиб пилот и, находившийся на борту, ребенок. Как сообщает The Mirror, крушение произошло после того, как 16 парашютистов выпрыгнули из самолета. После этого пилот понял, что его машина падает.

После крушения под обломками спасатели обнаружили пилота и семилетнего мальчика в критическом состоянии. Скорая помощь увезла из в больницу, однако спасти пострадавших не удалось. Оба скончались в больнице.

По данным местных властей вылет самолета проходил на территории парашютного клуба, причины крушения выясняются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в испанской провинции Каталонии разбился легкомоторный самолет. По предварительной информации, самолет загорелся над небом Таррагоны. Он вылетел из португальского города Кашкайш до аэропорта Реуса. Вероятно, транспортное судно загорелось из-за внутренних неисправностей самолета.