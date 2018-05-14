В Индонезии в жилом доме взорвалась бомба, три человека погибли

В результате взрыва погибли три человека. Как сообщает издание Jakarta Post, инцидент произошел в провинции Восточная Ява в городе Сидоарджо через несколько часов после тройного теракта в индонезийском городе Сурабая, который находится в той же провинции. В полиции предполагают, что устройство сработало раньше времени.

На момент взрыв в доме находилось пяти человек. Выжили только двое детей, которые в этом момент были в другой комнате, три члена их семьи погибли.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 13 мая в Индонезии в городе Сурабая в результате атаки террористов-смертников на три католические церкви погибли 13 человек. В полиции заявили, что атаку осуществили члены семьи из шести человек. Глава семейства припарковал автомобиль со взрывчаткой у ворот одной из церквей, жена и две его несовершеннолетние дочери, которым было 12 и 9 лет, участвовали в атаках на две другие церкви. Двое других детей перевозили бомбы на мотоциклах.