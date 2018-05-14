Боевики обстрелами сорвали разведение сил в Станице Луганской

Накануне боевики на востоке Укрины вновь нарушили режим тишины на участке, где было запланировано разведение сил. В частности, это произошло в поселке Станица Луганская.
Такие сведения сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) на своей странице в Facebook.
Сообщается, что вчера около 20.14 на участке разведения российско-оккупационные войска применили крупнокалиберные пулеметы по позициям Вооруженных сил Украины. Кроме того, сепаратисты совершили атаку с горы Князь Игорь на временно неподконтрольной Украине территории.
Вследствие вражеского огня ни один защитник Украины не пострадал. Но из-за обстрелов сорвалось запланированное ранее разведение сил и средств сторон в районе населенного пункта Станица Луганская. Украинская сторона СЦКК отмечает, что боевики вооруженных формирований РФ систематически осуществляют провокационные обстрелы района Станицы Луганской, стремясь сорвать разведение сил и продолжать использовать занятые позиции.
В штабе добавили, что подразделения сил АТО готовы к началу отвода собственных сил и средств при условии неукоснительного выполнения боевиками требований Минских договоренностей.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курту Волкеру получит продление мандата. Теперь Волкер будет иметь не только полномочия по ситуации на Донбассе.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов