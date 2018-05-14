Боевики обстрелами сорвали разведение сил в Станице Луганской

Такие сведения сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) на своей странице в Facebook.

Сообщается, что вчера около 20.14 на участке разведения российско-оккупационные войска применили крупнокалиберные пулеметы по позициям Вооруженных сил Украины. Кроме того, сепаратисты совершили атаку с горы Князь Игорь на временно неподконтрольной Украине территории.

Вследствие вражеского огня ни один защитник Украины не пострадал. Но из-за обстрелов сорвалось запланированное ранее разведение сил и средств сторон в районе населенного пункта Станица Луганская. Украинская сторона СЦКК отмечает, что боевики вооруженных формирований РФ систематически осуществляют провокационные обстрелы района Станицы Луганской, стремясь сорвать разведение сил и продолжать использовать занятые позиции.

В штабе добавили, что подразделения сил АТО готовы к началу отвода собственных сил и средств при условии неукоснительного выполнения боевиками требований Минских договоренностей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курту Волкеру получит продление мандата. Теперь Волкер будет иметь не только полномочия по ситуации на Донбассе.