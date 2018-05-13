В Сирии произошел очередной теракт

По словам начальника службы гражданской обороны ("Белые каски") в Идлибе Мустафы Хадж Юсуфа, террористы, вероятно, намеревались совершить покушение на кого-то из конкретных судей регионального министерства юстиции, так как автомобиль был взорван неподалеку от него. В результате теракта 12 человек погибли, еще 25 были госпитализированы.

Взрыв нанес ущерб окружающим зданиям и автомобилям, в том числе и больнице, где находятся пострадавшие от бомбардировок сирийские граждане. Ответственность за содеянное не взяла на себя ни одна террористическая группировка. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, которые при помощи специальной техники и кинологов продолжают поиски выживших.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на военной базе в Джебель-Азан в сирийском округе Алеппо детонировал склад с боеприпасами.