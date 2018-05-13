19:05 13.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Беларуси в аварии пострадали украинцы, один ребенок погиб - ФОТО

В Беларуси под Каменцом в аварию, которая произошла в воскресенье, 13 мая, попала детская футбольная команда из Украины.

В Беларуси в аварии пострадали украинцы, один ребенок погиб - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один ребенок. Еще шестеро с тяжелыми травмами сейчас находятся в Каменецкой центральной районной больнице.

Как сообщает Министерство иностранных дел Украины, консул уже на месте происшествия совместно с местными властями принимают первоочередные меры.

В свою очередь в больнице рассказали, что у всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

При этом министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко заверил, что для помощи украинским детям задействованы лучшие врачи. Сегодня часть пострадавших переведут в Брестскую областную больницу.

При этом пресс-служба Государственной автомобильной инспекции Беларуси в Брестской области рассказала подробности аварии. По данным ведомства, инцидент произошел около семи часов утра на 54 километре автодороги Р-98 Каменец-Шерешево-Свислочь возле деревни Мартынюки. По предварительной информации, водитель, гражданин Украины, микроавтобуса "Рено Мастер" совершил попутное столкновение с погрузчиком "Амкодор".

В результате столкновения погиб ребенок-пассажир 2005 года рождения, гражданин Украины. Мальчик находился на переднем пассажирском сидении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Белоруссии под Каменцом в дорожно-транспортное происшествие попал автобус, в котором находилась детская футбольная команда.


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