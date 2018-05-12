В Японии в аварию попал автобус с детьми

Инцидент произошел в городе Уруму - это южная префектура Окинава. По предварительной информации, водитель пассажирского транспорта не справился с управлением и врезался в фургон, который пытался припарковаться на стоянке. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 18 учеников, водителя автобуса поместили в реанимационное отделение.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства случившегося. Похожий случай произошле в соседней Индии. Инцидент произошел в округе Кангра на севере Индии. В результате ДТП погибло 30 человек, жертвами аварии стали дети младше десяти лет. Два сопровождающих их преподавателя и сам шофер погибли на месте.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в районе Нямц на северо-востоке страны в отводящем канале реки Быстрица упал микроавтобус.