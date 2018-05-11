16:19 11.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В школе Павлограда распылили газ: эвакуированы 680 детей - ФОТО

В общеобразовательной школе №15 Павлограда Днепропетровской области неизвестный открыл баллончик с перечным газом, вследствие чего пришлось эвакуировать около 680 человек. 

В школе Павлограда распылили газ: эвакуированы 680 детей - ФОТО

Об этом сообщает прес-служба Павлоградского городского совета.

Как сообщили пострадавшие, соответствующие вещество неизвестного происхождения вызвало першение и сильный кашель. Сейчас на месте проишествия проведено проветривание, дегазация и влажная уборка помещений.

Также на место ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения, специалисты Павлоградского отдела полиции, газовой службы и руководства города. Специалистами Павлоградского горрайонного отдела лабораторных исследований произведен отбор проб воздуха для проведения исследований на наличие фенола, формальдегида, аммиака.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все причины случившегося. По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Черниговской области отравилось 16 интернатовцев. Все интернатовцы пострадали от вспышки кишечной палочки, которая попала в желудки детей 1,4,6,9 классов вместе с пищей, которую они употребляли в столовой.


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