В школе Павлограда распылили газ: эвакуированы 680 детей - ФОТО

Об этом сообщает прес-служба Павлоградского городского совета.

Как сообщили пострадавшие, соответствующие вещество неизвестного происхождения вызвало першение и сильный кашель. Сейчас на месте проишествия проведено проветривание, дегазация и влажная уборка помещений.

Также на место ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения, специалисты Павлоградского отдела полиции, газовой службы и руководства города. Специалистами Павлоградского горрайонного отдела лабораторных исследований произведен отбор проб воздуха для проведения исследований на наличие фенола, формальдегида, аммиака.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все причины случившегося. По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Черниговской области отравилось 16 интернатовцев. Все интернатовцы пострадали от вспышки кишечной палочки, которая попала в желудки детей 1,4,6,9 классов вместе с пищей, которую они употребляли в столовой.