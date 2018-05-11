На Камчатке вулкан Ключевской выбросил шестикилометровой столб пепла

Об этом сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Как отмечается, пеплопадов в населенных пунктах Камчатского края пока не зафиксировано. При этом, сам шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана.

Вулкан Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота составляет 4750 метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 30 километрах от вулкана.



Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в одном из штатов Соединенных Штатов Америки на вулканическом архипелаге Гавайи в центральной части Тихого океана началось извержение вулкана Килауэа. В ходе происшествия уничтожено 31 дом.