11:15 11.05.2018 | Происшествия | Новости
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На Камчатке вулкан Ключевской выбросил шестикилометровой столб пепла

В пятницу, 11 мая, вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровой столб пепла, шлейф на юго-восток. Сейчас в районе вулкана объявили оранжевый уровень авиационной опасности.

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил шестикилометровой столб пепла

Об этом сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Как отмечается, пеплопадов в населенных пунктах Камчатского края пока не зафиксировано. При этом, сам шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана.

Вулкан Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота составляет 4750 метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 30 километрах от вулкана.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в одном из штатов Соединенных Штатов Америки на  вулканическом архипелаге Гавайи в центральной части Тихого океана началось извержение вулкана Килауэа. В ходе происшествия уничтожено 31 дом.


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