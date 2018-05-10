13:15 10.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове в кафе прогремел взрыв, ранена девушка

Во Львове в четверг, 10 мая, в одном из кафе прогремел взрыв.

Во Львове в кафе прогремел взрыв, ранена девушка

В результате инцидента травмирована девушка. Предварительно установлено, что причиной взрыва могла стать утечка бытового газа.

Как сообщает пресс-служба полиции Львовской области, информацию в полицию поступила около шести часов утра. Очевидцы сообщали, что в одном из заведений общественного питания, расположенном на улице Зерновой произошел взрыв.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личность потерпевшей. Ею оказалась 17-летняя львовянка, которая находилась в заведении. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга и ожог лица.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на Петропавловской Борщаговке прогремел взрыв, в результате которого пострадал мужчина.


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