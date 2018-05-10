В Сомали на рынке произошел взрыв, более десяти человек погибли

В результате инцидента на месте погибли 11 человек. Еще десять человек получили ранения.

Как сообщает AFP, взрыв произошел в 70 километров от Могадишо. По словам представителя местных властей Мохаммед Абдикарим, на данный момент обстоятельства взрыва расследуются.

Однако пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в сомалийском городе Барава 12 апреля во время футбольного матча 12 апреля произошел взрыв. В результате взрыва погибли пять человек, еще несколько человек ранены. Все пострадавшие были из числа футбольных болельщиков. Полиция считает, что целью "Аш-Шабаб" были чиновники, поскольку самодельное взрывное устройство было заложено под местами для особо важных гостей.