Из-за пожара в Днепре погибли три человека – ВИДЕО

По словам правоохранителей, по ул. Широкая, 43 в самопостроенной деревянной постройке возник пожар. На месте пожара обнаружены тела трех погибших неизвестных и один пострадавший.

Кроме того, есть подозрение в совершении уголовного преступления. Решение о классификации данного события будет принято после заключения судебно-медицинской экспертизы.

На месте инцидента, к тушению пожара привлеклись две единицы техники и девять человек личного состава пожарной службы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",в Турции в стамбульской исследовательско-образовательной больнице Таксим возник масштабный пожар. Огонь быстро охватил наружную обшивку дома, однако чиновники заявляют, что возгорание еще не проникло внутрь здания.