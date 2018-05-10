Из-за пожара в Днепре погибли три человека – ВИДЕО
В Днепре в деревянной постройке произошел пожар, три человека погибли и один тяжело ранен. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По словам правоохранителей, по ул. Широкая, 43 в самопостроенной деревянной постройке возник пожар. На месте пожара обнаружены тела трех погибших неизвестных и один пострадавший.
Кроме того, есть подозрение в совершении уголовного преступления. Решение о классификации данного события будет принято после заключения судебно-медицинской экспертизы.
На месте инцидента, к тушению пожара привлеклись две единицы техники и девять человек личного состава пожарной службы.
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