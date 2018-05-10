10:21 10.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Из-за пожара в Днепре погибли три человека – ВИДЕО

В Днепре в деревянной постройке произошел пожар, три человека погибли и один тяжело ранен. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Из-за пожара в Днепре погибли три человека – ВИДЕО

По словам правоохранителей, по ул. Широкая, 43 в самопостроенной деревянной постройке возник пожар. На месте пожара обнаружены тела трех погибших неизвестных и один пострадавший.

Кроме того, есть подозрение в совершении уголовного преступления. Решение о классификации данного события будет принято после заключения судебно-медицинской экспертизы.

На месте инцидента, к тушению пожара привлеклись две единицы техники и девять человек личного состава пожарной службы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",в Турции в стамбульской исследовательско-образовательной больнице Таксим возник  масштабный пожар. Огонь быстро охватил наружную обшивку дома, однако чиновники заявляют, что возгорание еще не проникло внутрь здания.


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