В Днепре подрались фанаты, ранен патрульный

Во время марша произошла драка, в результате которой пострадал патрульный полицейский. Инцидент произошел около шести часов вечера в центре города во время сбора болельщиков.

Как сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, после чего болельщики двинулись к стадиону. Во время движения на перекрестке улицы Андрея Фабра и проулка Пушкина между болельщиками произошла драка, в результате которой 20 человек были доставлены в Днепровский отдел полиции.

Сейчас полиция устанавливает лицо, которое бросило за бронежилет инспектора патрульной полиции неизвестное пиротехническое изделие. От взрыва полицейский получил ожоги левого предплечья и шеи.

По данному факту полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 9 мая, две основные украинские футбольные команды в очередной раз разыграют между собой Кубок Украины.