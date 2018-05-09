20:59 09.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100193595:Polishuk

В Днепре подрались фанаты, ранен патрульный

В Днепре в среду, 9 мая, перед матчем финала Кубка Украины по футболу прошел марш фанатов киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера".

В Днепре подрались фанаты, ранен патрульный

Во время марша произошла драка, в результате которой пострадал патрульный полицейский. Инцидент произошел около шести часов вечера в центре города во время сбора болельщиков.

Как сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, после чего болельщики двинулись к стадиону. Во время движения на перекрестке улицы Андрея Фабра и проулка Пушкина между болельщиками произошла драка, в результате которой 20 человек были доставлены в Днепровский отдел полиции.

Сейчас полиция устанавливает лицо, которое бросило за бронежилет инспектора патрульной полиции неизвестное пиротехническое изделие. От взрыва полицейский получил ожоги левого предплечья и шеи.

По данному факту полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 9 мая, две основные украинские футбольные команды в очередной раз разыграют между собой Кубок Украины.


Поделиться
Читайте также:
 
В Украине в четверг пройдут дожди с грозами Волкер надеется на прогресс со стороны России в вопросе мандата миротворцев ООН на Донбассе В Украине в акциях 9 мая приняло участие 460 тысяч человек США вводят санкции против 28 оборонных ведомств России
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив