В центре Рима загорелся автобус - ФОТО

Об этом сообщает ANSA.

Как сообщают очевидцы проишествия, сначала они услышали звук взрыва, а потом увидели огонь и большие столбы черного дыма, которые видны с большого расстояния. К счастью, водитель транспортного средства успел вывести пассажиров из автобуса. Тем не менее звук взрыва вызвал панику среди горожан.

В данный момент на месте происшествия работают три пожарных бригады. Им уже удалось потушить автобус, однако огонь перекинулся на один из магазинов.

Также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов перекрыли Via del Tritone и выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в американском штате Нью-Йорк автомобиль въехал в ресторан. В результате инцидента несколько человек получили травмы. При этом врачи оценили состояние здоровья троих из пострадавших как критическое.