В Одессе посреди дороги образовалась огромная дыра - ФОТО

Об этом пишет Думская.

Как сообщают очевидцы инцидента, в яму ушла как свежая заплатка, так и покрытие, не затронутое предыдущим провалом. По всей видимости, причиной происшествия опять стал прорыв водопроводной трубы: вода размыла грунт под асфальтом.



При этом, сотрудники правоохранительных оранов заявили, что в настоящее время место происшествия оградили. Тем не менее работы по его ликвидации до сих пор не ведутся.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одессе возле дома на улице Разумовской образовался масштабный провал. Отмечается, что яма находится прямо посреди проезжей части - в левом ряду по направлению движения к автовокзалу.