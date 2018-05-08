16:17 08.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе посреди дороги образовалась огромная дыра - ФОТО

В Одессе на улице Дидрихсона во время дорожного движения автомобиль наехал на огромную яму посреди проезжей части.

В Одессе посреди дороги образовалась огромная дыра - ФОТО

Об этом пишет Думская.

Как сообщают очевидцы инцидента, в яму ушла как свежая заплатка, так и покрытие, не затронутое предыдущим провалом. По всей видимости, причиной происшествия опять стал прорыв водопроводной трубы: вода размыла грунт под асфальтом.


При этом, сотрудники правоохранительных оранов заявили, что в настоящее время место происшествия оградили. Тем не менее работы по его ликвидации до сих пор не ведутся.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одессе возле дома на улице Разумовской образовался масштабный провал. Отмечается, что яма находится прямо посреди проезжей части - в левом ряду по направлению движения к автовокзалу.


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