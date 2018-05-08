В Одессе 13 человек попали в больницу с отравлением

Врачи зарегистрировали случаи заболеваемости на острую кишечную инфекцию. При этом все случаи связаны с употреблением шаурмы в кафе "Вкус Востока", расположенном на улице Канатная.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области,

среди пострадавших есть ребенок 2015 года рождения. Предварительный диагноз у трех лиц - гастроэнтерит, у десяти - пищевая токсикоинфекция средней степени тяжести.

В ведомстве также отметили, что было принято решение временно прекратить продажу продукции до устранения выявленных нарушений и заверили, что ситуация находится под контролем.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за массового отравления в Черкассах госпитализированы 53 ребенка и двое учителей.