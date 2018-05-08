19:17 08.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Хмельницкой области упавшая стана раздавила две машины

В поселке городского типа Дунаевцы Хмельницкой области по расположению мебельной фабрики рухнула стена, придавив своим весом транспортные средства.

В Хмельницкой области упавшая стана раздавила две машины

Об этом сообщает сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Хмельницкой области.

8 мая в 12:44 в Службу спасения "101" пришла информация об разрушении стены на территории мебельной фабрики. В ходе происшествия было завалено обломками помещение с техникой и две легковых машины Nissan и ВАЗ, которые были припаркованы на стоянке.

На место инцидента оперативно приехали спасатели 12-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Хмельницкой области. У них вышло скоро и без замедлений выполнить разбор обрушенного сооружения.

Деятельности пожарных препятствовала газовая установка на транспортных средствах ВАЗ, которая частично разрушилась в следствии падения конструкции. У сотрудников ГСЧС получилось ликвидировать риски, зависящие от газовой установки и выполнить до конца разбор всех завалов.

В итоге ситуации пострадавших нет.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Одессе в помещении одноэтажного частного жилища прогремел взрыв бытового газа.


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