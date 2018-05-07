В Средиземном море выловили 120 африканских мигрантов

Сообщается, что люди на самодельном плавучем устройстве на протяжении 13 дней дрейфовали у берегов Ливии недалеко от района Джанзур. На плоте находилось 97 ливийцев, 29 граждан Египта и два тунисца. Спасателям удалось доставить всех в целости и сохранности на военную базу ВМС Ливии близ Триполи, где им предоставили медицинскую и гуманитарную помощь.

Сотрудники береговой охраны утверждают, что во время спасательной операции плавсредство перевернулось, аквалангисты продолжают мониторить воды Джанзура.

Напомним, что в 2017 году более три тысячи человек утонули или пропали без вести при попытке пересечь Средиземное море.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Германия страдает от преступности со стороны мигрантов. Больше всего преступлений связано с карманными кражами - доля беженцев здесь составляет 31 процента.