В Нью-Йорке машина въехала в ресторан, травмы получили несколько человек

В результате инцидента несколько человек получили травмы. При этом врачи оценили состояние здоровья троих из пострадавших как критическое.

Как сообщает ABC, дорожно-транспортное происшествие произошло в населенном пункте Мамаронек. На данный момент точное количество раненых не приводится.

Подробности инцидента также пока не известны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Торонто грузовик въехал в толпу людей. Водитель пытался скрыться с места происшествия. Кроме того, полиция также обнаружила фургон, за рулем которого задержанный совершил наезд.