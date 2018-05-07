07:59 07.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Нью-Йорке машина въехала в ресторан, травмы получили несколько человек

В американском штате Нью-Йорк в воскресенье вечером, 6 мая, автомобиль въехал в ресторан.

В Нью-Йорке машина въехала в ресторан, травмы получили несколько человек

В результате инцидента несколько человек получили травмы. При этом врачи оценили состояние здоровья троих из пострадавших как критическое.

Как сообщает ABC, дорожно-транспортное происшествие произошло в населенном пункте Мамаронек. На данный момент точное количество раненых не приводится.

Подробности инцидента также пока не известны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Торонто грузовик въехал в толпу людей. Водитель пытался скрыться с места происшествия. Кроме того, полиция также обнаружила фургон, за рулем которого задержанный совершил наезд.


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