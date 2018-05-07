09:15 07.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Египте автобус с туристами столкнулся с грузовиком, погибли три человека

В воскресенье вечером, 6 мая, в Египте произошло столкновение туристического автобуса с грузовиком.

В Египте автобус с туристами столкнулся с грузовиком, погибли три человека

В результате аварии погибли трое суданцев. Еще более 50 человек получили ранения.

Как сообщает Xinhua, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах страны, автобус двигался из столицы Судана Хартумы в Каир.

По неизвестным пока причинам в него врезался грузовик, нагруженный цементом. Инцидент произошел в египетской провинции Эль-Минья.

Всех пострадавших доставили в близлежащие больницы в Минье.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Нью-Йорк в воскресенье вечером, 6 мая, автомобиль въехал в ресторан. В результате инцидента несколько человек получили травмы. При этом врачи оценили состояние здоровья троих из пострадавших как критическое.


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