В Египте автобус с туристами столкнулся с грузовиком, погибли три человека

В результате аварии погибли трое суданцев. Еще более 50 человек получили ранения.

Как сообщает Xinhua, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах страны, автобус двигался из столицы Судана Хартумы в Каир.

По неизвестным пока причинам в него врезался грузовик, нагруженный цементом. Инцидент произошел в египетской провинции Эль-Минья.

Всех пострадавших доставили в близлежащие больницы в Минье.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Нью-Йорк в воскресенье вечером, 6 мая, автомобиль въехал в ресторан. В результате инцидента несколько человек получили травмы. При этом врачи оценили состояние здоровья троих из пострадавших как критическое.