12:45 07.05.2018 | Происшествия | Новости
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Пятизвездочной сервис в Турции обернулся трагедией для туристов

 В Турции в провинции Айдын рухнул пляжный пирс. Об этом передает Habertürk.

Пятизвездочной сервис в Турции обернулся трагедией для туристов

Инцидент произошел в в пятизвездочном отеле расположенном на западе Турции в долине Большой Мендерес. В момент обвала пирса на нем находилось около 10 человек, 8 из которых удалось вытащить из воды сразу же после разрушения конструкции. Однако, двоих туристов пришлось доставать при помощи бригады спасателей. На место происшествия прибыли медики, которые доставили двух пострадавших в соседнюю больницу скорой помощи.

У них диагностировали ушибы верхних конечностей и переломы в области шеи. Причины обвала пирса устанавливаются.

Примечательно, что численность населения в провинции составляет более 140 тысяч человек и практически все они предоставляют туристический сервис для богатых клиентов. Подобный инцидент может негативно повлиять на туристический имидж курортного региона.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Турции автобус столкнулся с автомобилем, погибли четверо туристов


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