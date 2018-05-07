13:28 07.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На украино-польской границе задержали трех нелегалов из Турции - ФОТО

Сегодня утром пограничники обнаружили на пункте пропуска "Краковец" поддельные паспорта троих мигрантов из Турции, которые направлялись в Германию. Об этом передает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

На украино-польской границе задержали трех нелегалов из Турции - ФОТО

По предварительной информации, внимание пограничника привлекли два болгарских паспорта мужчин, которые выделялись из общего числа идентификационных документов. Мужчинам предложили пройти дополнительный осмотр документов и личных вещей. Выяснилось, что в болгарских паспортах были заменены идентификационные страницы.

Чуть позже гражданина Турции остановили в "Борисполе", у него обнаружили идентичную подделку, что и у ранее задержанных коллег.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в аэропорту " Борисполь" сотрудники Государственной фискальной службы Украины провели операцию по ликвидации канала продажи контрабандных телефонов.  


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