На Гавайях вулкан уничтожен 26 домов - ФОТО, ВИДЕО

Как сообщает в понедельник утром, 7 мая, Associated Press, выброс лавы достигал 61 метров. Местные власти уже эвакуировали более 1,7 тысячи человек.

В эпицентре природной катастрофы оказался поселок Леилани-Эстейтс. В окрестностях вулкана открылось несколько огромных трещин.

При этом из-за активности вулкана Килауэа за последние несколько дней на Большом острове были зарегистрированы несколько сотен подземных толчков магнитудой от двух до пяти. Местных жителей предупреждают об опасном повышении уровня диоксида серы в воздухе.

Когда прекратится извержение, пока не ясно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне на острове власти объявили чрезвычайное положение. Из-за извержения вулкана Килауза на автобусах было срочно эвакуировано население поселка Леилани-Эстейтс и прилегающих районов. Остальные жители городка покидали свои жилища собственным ходом.

На дорогах появились трещины длиной в несколько метров, лава также повредила водопроводные трубы, некоторые участки острова нагрелись настолько, что земля начала уходить под воду.