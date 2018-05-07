На Гавайях вулкан уничтожен 26 домов - ФОТО, ВИДЕО

При этом из-за активности вулкана Килауэа за последние несколько дней на Большом острове были зарегистрированы несколько сотен подземных толчков магнитудой от двух до пяти. Местных жителей предупреждают об опасном повышении уровня диоксида серы в воздухе.
Когда прекратится извержение, пока не ясно.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне на острове власти объявили чрезвычайное положение. Из-за извержения вулкана Килауза на автобусах было срочно эвакуировано население поселка Леилани-Эстейтс и прилегающих районов. Остальные жители городка покидали свои жилища собственным ходом.
На дорогах появились трещины длиной в несколько метров, лава также повредила водопроводные трубы, некоторые участки острова нагрелись настолько, что земля начала уходить под воду.