В Луганске снова горят леса - ФОТО

Пламя распространилось на целых 5 га. На место происшествия прибыло 12 пожарных и две единицы специальной техники, бойцы батальона полиции особого назначения обеспечивают на месте пожара охрану. В результате инцидента никто не пострадал, сумма ущерба, нанесенного в следствии стихии лесному массиву, не называется.

Зону возгорания временно оградили от присутствия гражданских лиц, следственно-оперативная группа продолжает выяснять причины возникновения огня.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно возле пгт Гончаровское в Черниговской области загорелась лесная подстилка. Всего во время проведения операции принимало участие 33 единицы техники и 468 человек, из них от ГСЧС – 18 единиц техники и 62 человек личного состава.