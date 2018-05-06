18:47 06.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Луганске снова горят леса - ФОТО

Сегодня, 6 мая в лесном массиве в районе поселка Щедрищево в Луганской области произошел пожар. Об этом передает отдел коммуникации ГУНП Луганской области.

В Луганске снова горят леса - ФОТО

Пламя распространилось на целых 5 га. На место происшествия прибыло 12 пожарных и две единицы специальной техники, бойцы батальона полиции особого назначения обеспечивают на месте пожара охрану. В результате инцидента никто не пострадал, сумма ущерба, нанесенного в следствии стихии лесному массиву, не называется.

Зону возгорания временно оградили от присутствия гражданских лиц, следственно-оперативная группа продолжает выяснять причины возникновения огня. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно возле пгт Гончаровское в Черниговской области загорелась лесная подстилка. Всего во время проведения операции принимало участие 33 единицы техники и 468 человек, из них от ГСЧС – 18 единиц техники и 62 человек личного состава. 


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