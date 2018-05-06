15:53 06.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Донецкой области утонул подросток

В Донецкой области водной из водоочистительных систем на водосливе Кураховской ТЭС обнаружили труп подростка. Об этом передает пресс-служба ГосЧС.

В Донецкой области утонул подросток

По предварительной информации правоохранителей, они получили уведомление о пропаже ребенка 4 мая в 18:00. На поиски пропавшего мальчика отправились 5 патрульных бригад и более 50 жителей поселка Курахово Марьинского района Донецкой области.

Тело подростка удалось обнаружить около Кураховской ТЭС, на теле ребенка не было никаких следов физического воздействия или умышленного. Труп изъяли из водоема водолазы и передали сотрудникам Национальной полиции. Родители утверждают, что в тот день - 4 мая, сын отправился купаться на водоемы и не вернулся.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на отдыхе в Черновцах во время купания в реке Прут утонул индус, который получал в Украине медицинскую специальность. Тело потерпевшего было поднято на сушу, его доставали аквалангисты на глубине 70 метров.


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