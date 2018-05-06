09:47 06.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины. Об этом передает пресс-служба Операции объединенных сил. 

На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

На Донецком направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов 120-мм калибра обстреляли Крымское, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Водяное, Широкино. Артиллерия работала по украинским бойцам около населенных пунктов Майорска и Авдеевки. ВСУ вынуждены были открыть ответный огонь.

На Луганском направлении около Станицы Луганской враг вел огонь из БПМ, однако превентивный огонь украинских военных не дал возможности пророссийским бандформированиям использовать тяжелую технику на поле боя. 

На Мариупольском направлении режима нарушения тишины зафиксировано не было. В результате обстрелов противник потерял 1 наемника, которого захватили в плен. В результате обстрелов был ранен один украинский боец.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на востоке Украины участились случаи суицида среди украинских военных.


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