На Харьковщине обнаружили труп подростка

Сообщается, что в ходе патрульного рейда Краснокутского отдела полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины было установлено местонахождения пропавшего. Мальчика нашли мертвым в камышах около одного из озер в поселке Краснокутск. В ходе следственно-мдеицинской экспертизы тела погибшего следов насильственной смерти обнаружено небыло.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетнего. Рассматриваются также версии самоличного ухода из дома подростка. Родители утверждают, что не знали, куда отправился их сын, о пропаже которого они сообщили в полицию еще 29 января.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харькове полицейские предотвратили попытку самоубийства.