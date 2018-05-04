12:55 04.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В ВСУ назвали основные версии пожара в Балаклее

В Вооруженных силах Украины рассматривают три версии пожара на технической площадке арсенала в Балаклее, в частности, попадание под гусеницу пожарного танка подрывных элементов.

В ВСУ назвали основные версии пожара в Балаклее

Об этом сообщает на брифинге глава вооружения Вооруженных Сил Украины генерал-майор Николай Шевцов.

Рассматриваются несколько причин возникновения пожара. Согласно первой, произошло возгорание сухой травы на земле технической территории, которая не была обезопасена от взрывоопасных предметов. Таким образом, под гусеницы пожарного танка попали посторонние объекты, а именно доли пороха, повлекшие возгорание.

Второй вероятной причиной названо попадание искры из выхлопной трубы упомянутого пожарного танка. Третья версия - это воздействие солнечных лучей на взрывоопасные предметы, которые пребывали на неочищенной территории, что и привело к возникновению пламени.

На данной территории есть взрывоопасные предметы, оставшиеся от из прошлых взрывов в 2017 году.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на технической площадке арсеналов в городе Балаклея в Харьковской области произошло 40 взрывов боеприпасов.


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