В Виннице в подвале жилого дома нашли ртуть

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

В службу спасения поступило обращение от обеспокоенных местных жителей. В результате выяснилось, что в подвале находилось десять колб “Ингитрон И3-70/0,8а”, в каждой из которых содержалось около 800 грамм ртути.

Правоохранители провели демеркуризацию, изъяв из подвала около восьми кг ртути.

В данный подвал временно заблокирован для жильцов, осуществляется его проветривание.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Виннице поблизости памятной скульптуры, посвященной Коцюбинскому, 16-летняя девушка одержала черепно-мозговую травму после удара бетонной плиты.