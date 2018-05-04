19:16 04.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Виннице в подвале жилого дома нашли ртуть

В Виннице в подвале трехэтажного жилого здания зафиксированы спрятанные десять колб с опасным для здоровья и жизни людей веществом - ртутью.

В Виннице в подвале жилого дома нашли ртуть

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

В службу спасения поступило обращение от обеспокоенных местных жителей. В результате выяснилось, что в подвале находилось десять колб “Ингитрон И3-70/0,8а”, в каждой из которых содержалось около 800 грамм ртути.

Правоохранители провели демеркуризацию, изъяв из подвала около восьми кг ртути.

В данный подвал временно заблокирован для жильцов, осуществляется его проветривание.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в  Виннице поблизости памятной скульптуры, посвященной Коцюбинскому, 16-летняя девушка одержала черепно-мозговую травму после удара бетонной плиты.


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