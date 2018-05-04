09:19 04.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Балаклее продолжают тлеть четыре отдельных очага

В Харьковской области на территории военных складов в Балаклее продолжается пожар в четырех отдельных очагах.

В Балаклее продолжают тлеть четыре отдельных очага

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, по состоянию на 07:00 четвертого мая, ситуация на арсенале в Балаклее контролируемая. Однако, наблюдается тление четырех отдельных очагов, интенсивность взрывов снизилась.

Тушение отдельных очагов продолжается с помощью пожарных танков и авиации ГСЧС. Также ограничено движение всех видов транспорта в 10-километровой зоне вокруг Балаклее.

Движение железнодорожного транспорта на станции "Балаклея" приостановлено и введен временный запрет использования воздушного пространства в радиусе 30 км.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территории военного арсенала в Балаклее Харьковской области вновь звучат взрывы.


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