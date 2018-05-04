11:28 04.05.2018 | Происшествия | Новости
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Из-за песчаной бури в Индии число жертв возросло до 140 человек

Число погибших в ходе песчаной бури в Индии достигло 143 человека, власти не исключают, что число жертв может еще увеличиться.

Из-за песчаной бури в Индии число жертв возросло до 140 человек

Об этом сообщает издание AFP.

Как отмечается, ужасное происшествие унесло жизни 121 человека в штатах Уттар-Прадеш, Раджастан, Уттаракханд и Пенджаб, еще 21 человек погиб на юге страны в результате многочисленных ударов молнии.

Кроме того, тысячи людей в Уттар-Прадеше и Раджастхане покинули дома, разрушенные ураганным ветром, скорость которого достигала 130 километров в час.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на северо-западе Индии, где уже не первый день бушует песчаная буря, растет количество жертв.

Песчаные бури высокой интенсивности также привели к разрушению зданий, электрических столбов и деревьев. В штатах объявлено чрезвычайное положение в течение ближайших 48 часов.


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