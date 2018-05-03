В Сомали сотни стали жертвами наводнения

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на заявление президента Сомали.
В частности, по общим подсчетам, 175 тысяч людей лишились крыши над головой из-за наводнения.
Руководство государства организовало комитет по ответам на стихийные бедствия для инструктирования и помощи людям из регионов, пострадавших от стихийных трагедий.
Премьер-министр Сомали Хасан Али Хайре призвал международное сообщество помочь Сомали в связи с наводнением.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", американские военно-воздушные силы провели бомбардировку сил боевиков террористической организации "Аш-Шабаб" в Сомали.