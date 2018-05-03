14:35 03.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Сомали сотни стали жертвами наводнения

Приблизительно половина миллиона местного населения пострадало в следствии наводнений в Сомали.

В Сомали сотни стали жертвами наводнения

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на заявление президента Сомали.

В частности, по общим подсчетам, 175 тысяч людей лишились крыши над головой из-за наводнения.

Руководство государства организовало комитет по ответам на стихийные бедствия для инструктирования и помощи людям из регионов, пострадавших от стихийных трагедий.

Премьер-министр Сомали Хасан Али Хайре призвал международное сообщество помочь Сомали в связи с наводнением.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", американские военно-воздушные силы провели бомбардировку сил боевиков террористической организации "Аш-Шабаб" в Сомали.


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