В Сомали сотни стали жертвами наводнения

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на заявление президента Сомали.

В частности, по общим подсчетам, 175 тысяч людей лишились крыши над головой из-за наводнения.

Руководство государства организовало комитет по ответам на стихийные бедствия для инструктирования и помощи людям из регионов, пострадавших от стихийных трагедий.

Премьер-министр Сомали Хасан Али Хайре призвал международное сообщество помочь Сомали в связи с наводнением.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", американские военно-воздушные силы провели бомбардировку сил боевиков террористической организации "Аш-Шабаб" в Сомали.