В Сирии разбился российский истребитель, погибли два пилота - ФОТО

В результате падения оба пилота погибли. При этом в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что огонь по самолету не открывали.

Как сообщает российское издание "РИА Новостям", ссылаясь на данные российского оборонного ведомства, в двигатель машины могла попасть птица. Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли, - заявили в российском ведомстве, добавив, что авария произошла около десяти часов утра над акваторией Средиземного моря, когда истребитель набирал высоту после взлета с аэродрома Хмеймим.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Соединенных Штатах Америки возле города Саванна в штате штат Джорджия, в среду вечером, 2 мая, разбился военно-транспортный самолет С-130 Hercules Национальной гвардии Пуэрто-Рико. На момент катастрофы на борту судна находилось девять человек. Все они погибли. Как сообщает передает WSAV-TV, самолет упал на автомагистраль вскоре после взлета. К счастью, на дороге в этот момент не было автомобилей.