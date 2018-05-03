В Хмельницкой области парень сорвался с моста на сеть электропоездов

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Каретой скорой медицинской помощи молодой человек был перевезен в Деражнянскую городскую больницу. Пострадавшим стал студент местного аграрного лицея 2000 года рождения.

Парень по неизвестным причинам, ступая по пешеходному мосту, вдруг перелез через перила, встал на железобетонную конструкцию и случайно упал. Студент приземлился на платформу, одержав электротравму от контактной сети.

Пресс-служба УЗ подвела статистку несчастных случаев на железной дороге. С начала 2018 году до 3 мая из-за нарушения правил безопасности на объектах получили травмы разной степени тяжести 193 посторонних лица, а 110 людей погибло.

В результате поражения электрическим током получили травмы восемь посторонних людей, в том числе была травма с летальным исходом.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на юге Чехии произошло столкновение двух пассажирских поездов.