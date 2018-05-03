18:34 03.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Чернигове мужчина угрожал взорвать автобу

В пригороде Чернигова правоохранители задержали гражданина Украины, который угрожал подорвать междугородний общественный транспорт.

В Чернигове мужчина угрожал взорвать автобу

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции на странице в Facebook.

Полицейские схватили пассажира, который заявил, что у него с собой имеется бомба. Взрывотехники провели обыск и не обнаружили взрывоопасных предметов у мужчины в рюкзаке.

На данный момент за такую шутку мужчине грозит до шести лет лишения свободы за заведомо неправдивое сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или иным тяжкими последствиями.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Хмельницком саперы на специально отведенной площадке уничтожили авиационную бомбу калибра 250 килограммов времен Второй мировой войны.


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