В Чернигове мужчина угрожал взорвать автобу

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции на странице в Facebook.

Полицейские схватили пассажира, который заявил, что у него с собой имеется бомба. Взрывотехники провели обыск и не обнаружили взрывоопасных предметов у мужчины в рюкзаке.

На данный момент за такую шутку мужчине грозит до шести лет лишения свободы за заведомо неправдивое сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или иным тяжкими последствиями.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Хмельницком саперы на специально отведенной площадке уничтожили авиационную бомбу калибра 250 килограммов времен Второй мировой войны.