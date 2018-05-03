В Балаклее произошло 40 взрывов боеприпасов - Минобороны

Сейчас могут все еще происходить единичные взрывы. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, сейчас интенсивность взрывов уменьшилась в разы. Возможно, сейчас есть одиночные взрывы. Он также отметил, что на данный момент на пожаре работают два пожарных танка, инженерная машина разграждения и восемь машин ГосЧС.

Из Чугуева прибыл вертолет для ведения воздушной разведки. Собственно тогда мы будем знать, какие точно масштабы, - сказал представитель Минобороны, добавив, что

личный состав, который привлекался к этим работам на техплощадке, эвакуирован.

Вместе с тем он заверил, что хранилищ на месте происшествия нет. Это просто техническая площадка. Это те боеприпасы, которые остались после прошлогоднего события и все еще разбросаны по территории, - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате возгорания сухой травы на бывшей технической территории 65-го арсенала, в Балаклее Харьковской области, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего чрезвычайного происшествия, началась пожар.