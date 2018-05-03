15:17 03.05.2018 | Происшествия | Новости
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Песчаная буря в Индии: количество погибших возросло до 97

Число погибших в результате бури на северо-западе Индии продолжает расти. По предварительным данным, жертвами стихии уже стали 97 человек, еще 143 получили многочисленные ранения.

Песчаная буря в Индии: количество погибших возросло до 97

Об этом сообщает агентство AFP в своем микроблоге в Twitter.

Отметим, что песчаные бури высокой интенсивности также привели к разрушению зданий, электрических столбов и деревьев. В штатах объявлено чрезвычайное положение в течение ближайших 48 часов. 

"Мы направили команды спасателей в разные регионы для оказания помощи пострадавшим", – написал на своей странице в Twitter премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Землю накануне накрыло циклом магнитных бурь. Наиболее возмущенным был период по 15 апреля, когда Земля была  под воздействием плотного потока солнечного ветра. 


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