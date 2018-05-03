Песчаная буря в Индии: количество погибших возросло до 97

Об этом сообщает агентство AFP в своем микроблоге в Twitter.

Отметим, что песчаные бури высокой интенсивности также привели к разрушению зданий, электрических столбов и деревьев. В штатах объявлено чрезвычайное положение в течение ближайших 48 часов.

"Мы направили команды спасателей в разные регионы для оказания помощи пострадавшим", – написал на своей странице в Twitter премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Землю накануне накрыло циклом магнитных бурь. Наиболее возмущенным был период по 15 апреля, когда Земля была под воздействием плотного потока солнечного ветра.