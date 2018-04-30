На Ровенщине раненного из автомата Калашникова ребенка перевели в травматологию

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ЧП Украины в Ровенской области.

По словам докторов, мальчику сразу была проведена операция. 30 апреля ребенка перевели в травматологическое отделение медицинского учреждения, где он находится, жизнь мальчика уже в безопасности.

До этого в полицию поступило сообщение, что в ночь на 29 апреля в больницу доставили шестилетнего жителя села Шпанов Ровенского района. Ему сделали рентген, на снимке которого медики зафиксировали инородное тело, похожее на шар.

Родители заявили, что около вечером их ребенок играл на улице поблизости родного дома, когда ощутил неожиданную боль в области лопатки. Установлено, что калибр изъятого из тела шара составляет 7,62 мм, а выстрел, скорее всего, произвели из автомата Калашникова.

Данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье за неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение. Устанавливают лица, причастные к преступлению.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Киеве водитель автомобиля "Газель" во дворе дома сбил ребенка.