14:30 29.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Мексике более 50 автомобилей превратились в груду металлолома

В Мексике на одной из штатных трасс столкнулось 50 легковых и грузовых автомобилей. Об этом передает Hoyestado.

В Мексике более 50 автомобилей превратились в груду металлолома

Инцидент произошел на трассе Сальтильо - Монтеррей на северо-востоке Мексики. По предварительной информации, виновником аварии называют шофера грузовика Honda, который не уступил место одному из легковых авто. В результате последний совершли крутой маневр, подбив водителя грузовика. 

ДТП спровоцировало ряд других столкновений на встречной полосе, машины слетали с трасс, тараня все, что находилось на дороге. В аварии пострадало 15 человек, всех их госпитализировали. Еще 5 мужчин оказались заложниками желзных конструкций своих авто, их пришлось освобождать при помощи специальной техники. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в штате Халиско на северо-западе Мексики микроавтобус перевернулся на мосту и упал в небольшое водохранилище. Из-за несчастного случая девять человек погибли, еще семь получили ранения.


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