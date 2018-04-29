В Мексике более 50 автомобилей превратились в груду металлолома

Инцидент произошел на трассе Сальтильо - Монтеррей на северо-востоке Мексики. По предварительной информации, виновником аварии называют шофера грузовика Honda, который не уступил место одному из легковых авто. В результате последний совершли крутой маневр, подбив водителя грузовика.

ДТП спровоцировало ряд других столкновений на встречной полосе, машины слетали с трасс, тараня все, что находилось на дороге. В аварии пострадало 15 человек, всех их госпитализировали. Еще 5 мужчин оказались заложниками желзных конструкций своих авто, их пришлось освобождать при помощи специальной техники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в штате Халиско на северо-западе Мексики микроавтобус перевернулся на мосту и упал в небольшое водохранилище. Из-за несчастного случая девять человек погибли, еще семь получили ранения.