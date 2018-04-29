На Николаевщине поймали очередного браконьера

Коммерсанта поймали на побережье Днепро-Бугского лимана. Военнослужащие отдела "Очаков" совместно с патрулем Николаевского территориального отдела Госрыбоохраны в ходе обысков изъяли у задержанного рыбы на сумму в 50 тыс гривен. Браконьер использовал целую систему сеток, которые он ежедневно на резиновой лодке расставлял на водоемах.

В улове мужчины оказались такие виды рыб: караси, бычки, пузанка и осетр, всего 46 единиц живого товара. Все изъятое - 6 месинових сетей, общей длиной более 200 метров и рыба были отправлены на экспертизу. Теперь горе-рыбаку грозит большой денежный штраф или уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы до 2 лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одесской области пограничники задержали группу лиц, которые занимались незаконной ловлей рыбы.