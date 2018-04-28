15:45 28.04.2018 | Происшествия | Новости
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ВВС саудитов нанесли очередной удар по позициям хуситов

Военно-воздушные силы коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли авиаудар по хуситам в Йемене. Об этом передает DW.

ВВС саудитов нанесли очередной удар по позициям хуситов

Сообщается, что в городе Сана, которую контролируют повстанцы-хуситы должно было состояться важное собрание мятежников, однако этому помешала авиация саудитов. По хуситам было нанесено четыре прицельных бомбардировки. В результате атаки погибло два главаря хуситских повстанцев, еще десять боевиков пострадали или получили тежелые ранения.

В свою очередь, государственный телеканал Саудовской Аравии Al-Ekhbariya подтвердил потери боевиков от авиаудара, который был утром 28 апреля. 

От постоянных боевых действий более 22 млн жителей находятся на грани голода, около 2 млн жителей страдают от недостатка медикаментов. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр иностранных дел Йемена Абдель Малик Аль-Махляфи заявил, что национальное правительство вновь готово сесть за стол переговоров. 


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