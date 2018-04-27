В столице задержали очередного взяточника

Взяточницу задержали в здании Днепровского райотдела миграционной службы, где она получала деньги от очередного клиента за получение паспорта, так сказать "вне очереди". Также 54-летняя чиновница занималась и поборами в отношении переселенцев с востока Украины.

Был зафиксирован факт регистрации гражданина - жителя временно оккупированной территории Луганской области в обмен на 300 долларов, который предоставил ей последний. Позже выянилось, что женщина "по ускоренной процедуре" выдала как минимум 45 паспортов.

Прокуратура уже возбудила уголовное производство, ей грозит 8 и более лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнице меры пресечения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Службы безопасности Украины Харьковской области задержали подполковника полиции.