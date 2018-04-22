Во Львове Lexus столкнулся с автобусом, погиб водитель - ФОТО

В результате аварии водитель легковушки погиб. Как сообщает Главное управление Национальной полиции области, дорожно-транспортное происшествие произошло около четырех часов утра на улице Шевченко.

За рулем иномарки находился 33-летний житель Яворовского района. Его машина по неизвестным пока причинам столкнулась с автомобилем ВАЗ, за рулем которого находился 31-летний львовянин.

По словам пресс-секретаря Нацполиции Львовской области Светланы Добровольской, водитель Lexus скончался в больнице. А водителя автобуса после оказания медицинской помощи отпустили.

Сейчас полиция и выясняет обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 22 апреля, в Николаеве столкнулись две маршрутки "Рута" 91 маршрута. В результате происшествия двое пассажиров были травмированы, "скорая помощь" доставила пострадавших в больницу. При этом один из водителей оказался в нетрезвом состоянии.