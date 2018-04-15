15:18 15.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине покупатель зарезал розничного продавца

В Харьковской области в одном из магазинов произошла потасовка со смертельным исходом. Об этом передает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На Харьковщине покупатель зарезал розничного продавца

Сообщается, что в одном из гастроном Основянского района Харьковской области мужчина повздорил с продавщицей. Дебошир решил доказать свою правоту с помощью бутылки шампанского, которой он со всей силы нанес удар по голове женщине. После он несколько раз ударил разбитым стеклом ей в лицо и, завладев деньгами на сумму в 600 гривен, скрылся с места происшествия.

Раненую продавщицу доставили в местный госпиталь, однако спасти ее медикам не удалось.

Правоохранители быстро провели операцию и задержали 42-летнего мужчину, причастного к совершению преступления. Он сознался в содеянном. Теперь ему грозит срок лишения свободы от 15 лет до пожизненного заключения. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Торонто парни с ножами напали на прохожих, есть пострадавшие.


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